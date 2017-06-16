Нужно преобразовать страничку сайта

Необходимо представить программу Индивидуального обучения со всеми вытекающими преимуществами. : Описание, Порядок обучения, Преимущества, Стоимость, Варианты оплаты, Варианты записи в автошколу, Форма заявки на обучение, География проведения данной программы.

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