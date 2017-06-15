Доработка дизайна шаблона для магазина на Magento 2.0

Сайт на Magento 2.0 уже работает, использовался покупной шаблон который был относительно полностью переделан (не профессионально) и необходимо его исправить и дополнить. Есть нарисованый пример того, чего хотелось бы добиться в итоге. По срокам: в пределах 10 дней

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Желательно профессиональное знание Magento 2

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