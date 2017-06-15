Здравствуйте! Нужен редизайн лендинга: http://malinsky66.com/ru/ Все блоки остаются или можно какие-то объединить. На ваше усмотрение. Стиль - минимализм. 2 цвета: голубой и белый под логотип. Логотип вышлю. Поменять полностью инфогрфику(иконки) и фото на фото оптимитриста/ки. ТЗ вышлю подходящим)) [b][u]Оплата только после завершения проекта ...
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Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема - тета-хилинг (целительство)Срок - до завтра к 12.00 мск Стоимость - 2600 руб.В приоритете дизайнеры, уже работавшие с такой темой. При отписке на проект просьба прикреплять примеры своих работ.Подробности будут обсуждаться с кандидатами.
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