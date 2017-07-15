Radmila2017

Радмила Radmila2017

 
81 годРоссия/Казань
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен верстальщик

    $29

    Требуется верстка лендинга. Срок - до завтра 24 июня 2018г. 9.00 мск Стоимость - 1800 руб. Материалы для верстки будут переданы в формате .psd. Обязательно кроссбраузерно и адаптивно на всех устройствах. Скорость загрузки более 70 по сервису developers.google.com. При отписке на ...

    Верстка лендинга
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу дизайнера

    $43

    Требуется нарисовать дизайн лендинга  Тема: гостиница  Срок – до завтра 24 июня 2018 г. до 11.00 мск  Стоимость – 2700 руб.  Результат работ должен передаваться в формате .psd. Приоритет будет отдан тем кандидатам, которые с данной темой уже работали.  При отписке ...

    Дизайн лендингаМокап
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен верстальщик лендинга

    $26

    Нужна вёрстка лендинга.  Срок – до завтра 9.00 мск  Цена – 1500 руб.  Обязательно кроссбраузерно  Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights]developers.google.com/spe...[/url]  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект  Все подробности будут обсуждаться с выбранными кандидатами.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $46

    Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема - тета-хилинг (целительство)Срок - до завтра к 12.00 мск Стоимость - 2600 руб.В приоритете дизайнеры, уже работавшие с такой темой. При отписке на проект просьба прикреплять примеры своих работ.Подробности будут обсуждаться с ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад