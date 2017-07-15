Radmila2017

Требуется верстка лендинга. Срок - до завтра 24 июня 2018г. 9.00 мск Стоимость - 1800 руб. Материалы для верстки будут переданы в формате .psd. Обязательно кроссбраузерно и адаптивно на всех устройствах. Скорость загрузки более 70 по сервису developers.google.com. При отписке на ...