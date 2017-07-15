Radmila2017

Требуется верстка лендинга. Срок - до завтра 24 июня 2018г. 9.00 мск Стоимость - 1800 руб. Материалы для верстки будут переданы в формате .psd. Обязательно кроссбраузерно и адаптивно на всех устройствах. Скорость загрузки более 70 по сервису developers.google.com. При отписке на ...
- $29Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $43
Требуется нарисовать дизайн лендинга Тема: гостиница Срок – до завтра 24 июня 2018 г. до 11.00 мск Стоимость – 2700 руб. Результат работ должен передаваться в формате .psd. Приоритет будет отдан тем кандидатам, которые с данной темой уже работали. При отписке ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $26
Нужна вёрстка лендинга. Срок – до завтра 9.00 мск Цена – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект Все подробности будут обсуждаться с выбранными кандидатами.HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $46
Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема - тета-хилинг (целительство)Срок - до завтра к 12.00 мск Стоимость - 2600 руб.В приоритете дизайнеры, уже работавшие с такой темой. При отписке на проект просьба прикреплять примеры своих работ.Подробности будут обсуждаться с ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад