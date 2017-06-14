Нужно нарисовать лендинг

$45
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок271 просмотр
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Дизайн лендинга нужен для детского сада.  Срок до завтра до 9 утра по московскому времени.

Приоритет тем дизайнерам, которые уже работали в этой тематике и знают, что делать.

Прикрепляйте свои работы при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
lyubavushka_92
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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