Заменить иконки на сайте

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок170 просмотров
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Необходим специалист в области дизайна, который поможет заменить иконки + сделает 2 картинки

Работы на пол часа, максимум час.

Полное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1hp1HQ89_2FUwlkzFStfcpnaMUu8MpIEIYpTL9JCBYf8/edit?usp=sharing

Оплата 500 р., wmr. По срокам - надо сегодня.

7 лет назад
irbis90
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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