Логотип+4 лендинга+продвижение

1. Нужно создать логотип в векторе (основа есть)

2. 5 разных лендингов с возможностью купить сразу услугу (пример synergyregions.ru/ ). Создавать лендинги нужно по очереди. 5-й выйти на просторы интернета должен примерно в начале июля.

3. Сделать продвижение в яндекс и гугл этих лендингов.

Если мне все понравится, потом закажу еще свой личный сайт.

Бюджет 50% сразу и 50% после продвижения.

Лучше, если будет делать все это кто-то один.