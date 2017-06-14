Логотип+4 лендинга+продвижение

Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно создать логотип в векторе (основа есть)
2. 5 разных лендингов с возможностью купить сразу услугу (пример synergyregions.ru/ ). Создавать лендинги нужно по очереди. 5-й выйти на просторы интернета должен примерно в начале июля.
3. Сделать продвижение в яндекс и гугл этих лендингов.
Если мне все понравится, потом закажу еще свой личный сайт.
Бюджет 50% сразу и 50% после продвижения.
Лучше, если будет делать все это кто-то один.
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