Логотип+4 лендинга+продвижение

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок158 просмотров
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1. Нужно создать логотип в векторе (основа есть) 

2. 5 разных лендингов с возможностью купить сразу услугу (пример synergyregions.ru/ ). Создавать лендинги нужно по очереди. 5-й выйти на просторы интернета должен примерно в начале июля.   

3. Сделать продвижение в яндекс и гугл этих лендингов. 

Если мне все понравится, потом закажу еще свой личный сайт.  

Бюджет 50% сразу и 50% после продвижения.  

Лучше, если будет делать все это кто-то один.

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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