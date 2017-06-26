Нарисовать дизайн главной странички

$50
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки232 просмотра
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Нарисовать дизайн главной странички, сайта юридической конторы, подобрать 5-7 фонов для других страниц. адаптировать их под главную. Сделать все в едином стиле. с разными фонами под каждую проблему. Итого страниц будет 7.

7 лет назад
aidrim
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
marina__fly
Марина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 отзывов
7 лет назад
$50
7 дней
Спасибо Марине за отлично проделанную работу
Иван отличный заказчик! Задание было дано чёткое, критика и правки только конструктивные, оплата моментальная. Очень приятно иметь дело с такими заказчиками. Спасибо! Рекомендую!
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