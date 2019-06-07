Оптимизация и продвижение сайта http://sirius-montazh.ru регион Москва и область
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать анимационный ролик с озвучкой, хронометраж 2 минуты. Персонажи ролика белые человечки, цвета красно-синие.Анимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Скачать архив сайта с сервераСистемное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна доработка функционала CS-Cart .Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нарисовать логотип лошадь повернутая вправо и надпись сивка в Сине голубых тонахЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно составить карту сайта, робот.txt и переназвать урлы. Так же сделать ранжирование новостей в правом блоке, что бы можно было выбирать какая новость будет отображаться в блоке. https://sirius-montazh.ru/Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна оптимизация сайта https://sirius-montazh.ru/Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна рк РСЯ (поиск) http://sirius-montazh.ru/ Москва и область . Первым этапом пойдет реклама монтажа систем отопления, все остальные категории, чуть позже.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Исходные данные дом из клеенного бруса . Газовый котел Vaillant turbo TEC бойлер косвенно нагрева дражица OKC 125 NTR коллекторно лучевая разводка, радиаторы биметаллические с блоком бокового подключения, на первом этаже и в сан ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в размещение статей на сайте wp. Статей 7 (текст и фото есть) так же нужен понятный шаблон для дальнейшего заполненияНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Оптимизация и продвижение сайта http://sirius-montazh.ru регион Москва и областьПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача перенести сайт с одного хостинга на другой установить новый счетчик, плюс настроить зеркало на этот сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
На ворд пресс сделать форму опросника из пяти пунктов в формой приема заявки Аля калькулятор расчета цены по выбранным параметрам, также поправить окошки(каталоги) привести их к единой высоте http://mebelmiura.ru/Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать с десяток банеров, простой коллаж из картинок с необходимым размеров, пример в прикрепленном фалеБаннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад
Снизить скорость загрузки сайта http://mebelmiura.ru/ сайт сделать на ворд прессеВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Оптимизация и продвижение сайта [url=http://sirius-montaz.ru/]http://sirius-montaz.ru/[/url] регион МоскваПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна рк РСЯ (поиск) [url=http://mebelmiura.ru/]http://mebelmiura.ru/[/url] Москва иобласть оплата поэтапно первый этап после недельного прогона (ведения, настройки как не называй это) Важно получить первые заявки и оценить их стоимость. Второй этап после месячного ведения и полировки рк, задача ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать рекламу РСЯ [url=http://mebelmiura.ru/]http://mebelmiura.ru/[/url] Москва и областьКонтекстная реклама186 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт задача наполнить его, в итоге страниц будет поменьше исполнение страниц лэндинговое http://sirius-montaz.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нарисовать шапку (фоновую картинку) для сайта, разные виды услуг в одном пакете, пример в прикрепленном файле. Размер 1920px (ширина в пикселях)× 695px (высота).Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад