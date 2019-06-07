aidrim

Иван Иванов aidrim

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип
Спасибо Ивану за интересное задание)
Спасибо Алене за прекрасно выполненную работу.
Ответный отзыв
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$140
10 баллов
4 года назад
Рекламная кампания
Все отлично. Работаем :-)
Спасибо Дмитрию, работаем
Ответный отзыв
innokent
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перенос сайта
Задача поставлена четко. Рекомендую всем, надежный!
Спасибо за хорошо выполненную работу.
Ответный отзыв
MeiyoDev
Артем 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Снизать скорость загрузки
Человек адекватен, идет на контакт. Работа прошла без лишних проблем, с оплатой не затягивал. По итогам заказа, могу рекомендовать к сотрудничеству.
Спасибо Артему за работу.
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$105
10 баллов
5 лет назад
Заполнить сайт
Иван четко ставит задачу и приятен в общении Оплата в срок, только приятные эмоции от работы Буду рад поработать еще
Отлично справился с поставленной задачей, на удивление не затягивает сроки, подходит ответственно, однозначно рекомендую
Ответный отзыв