Нужен редизайн существующего сайта. Не сложный, но в то же время современный. Так же нужна мобильная часть. Подробности скину потенциальному исполнителю. Это не магазин, по сути все страницы типовые.
Разработка сайтов, сервисов. Работа по поддержке и развитию интернет-ресурсов. Участие в различных проектах.
Знания: PHP, MySQL, HTML (5), CSS, JavaScript. Навыки: AJAX, JQuery.
Умение разбираться и работать с чужим кодом. Опыт адаптивной верстки.
Опыт работы c различными CMS. Опыт внедрения мобильной версии сайтов.
Проектирование и создание технического задания;
Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;
Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;
Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);
Оптимизация и размещение материалов сайта;
Тестирование и внесение корректировок;
Загрузка проекта на сервер;
Обслуживание работающего сайта.
PHP-MySQL-HTML-CSS-JS
Отлично знаю Opencart,
так же знаю и другие известные CMS
Подключаю Crm: AmoCrm, RetailCrm, Bitrix24,canapeCRM - ПАРТНЕРАМ ДЕЛАЮ СКИДКИ)
Являюсь сертифицированным партнером AmoCRM, canapeCRM.
Других, в т.ч. и самописных - не пугаюсь.
Пишу парсеры и обработчики данных, могу качественно обработать ваши данные:)
Лечу сайты на популярных CMS от вирусов, предвижу их появление по кофейной гуще
PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery
Заговорю ваш сайт на ускорение и зелёную зону гугл)
Переведу ваше ядро CMS Bitrix на php7
Регистрирую доменные имена недорого, предоставляю очень дешевый хостинг для маленьких сайтов (для больших тоже, надо обсуждать).
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