web разработчик

Разработка сайтов, сервисов. Работа по поддержке и развитию интернет-ресурсов. Участие в различных проектах.

Знания: PHP, MySQL, HTML (5), CSS, JavaScript. Навыки: AJAX, JQuery.

Умение разбираться и работать с чужим кодом. Опыт адаптивной верстки.

Опыт работы c различными CMS. Опыт внедрения мобильной версии сайтов.

Проектирование и создание технического задания;

Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;

Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;

Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);

Оптимизация и размещение материалов сайта;

Тестирование и внесение корректировок;

Загрузка проекта на сервер;

Обслуживание работающего сайта.

PHP-MySQL-HTML-CSS-JS

Отлично знаю Opencart,

так же знаю и другие известные CMS

Подключаю Crm: AmoCrm, RetailCrm, Bitrix24,canapeCRM - ПАРТНЕРАМ ДЕЛАЮ СКИДКИ)

Являюсь сертифицированным партнером AmoCRM, canapeCRM.

Других, в т.ч. и самописных - не пугаюсь.

Пишу парсеры и обработчики данных, могу качественно обработать ваши данные:)

Лечу сайты на популярных CMS от вирусов, предвижу их появление по кофейной гуще

PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery

Заговорю ваш сайт на ускорение и зелёную зону гугл)

Переведу ваше ядро CMS Bitrix на php7

Регистрирую доменные имена недорого, предоставляю очень дешевый хостинг для маленьких сайтов (для больших тоже, надо обсуждать).