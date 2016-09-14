innokent

Иннокентий innokent

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
web разработчик

Разработка сайтов, сервисов. Работа по поддержке и развитию интернет-ресурсов. Участие в различных проектах.

Знания: PHP, MySQL, HTML (5), CSS, JavaScript. Навыки: AJAX, JQuery. 

Умение разбираться и работать с чужим кодом. Опыт адаптивной верстки.

Опыт работы c различными CMS. Опыт внедрения мобильной версии сайтов.

Проектирование и создание технического задания;

Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;

Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;

Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);

Оптимизация и размещение материалов сайта;

Тестирование и внесение корректировок;

Загрузка проекта на сервер;

Обслуживание работающего сайта.

PHP-MySQL-HTML-CSS-JS

Отлично знаю Opencart, 

так же знаю и другие известные CMS 

Подключаю Crm: AmoCrm, RetailCrm, Bitrix24,canapeCRM - ПАРТНЕРАМ ДЕЛАЮ СКИДКИ)

Являюсь сертифицированным партнером AmoCRM, canapeCRM.

Других, в т.ч. и самописных - не пугаюсь.

Пишу парсеры и обработчики данных, могу качественно обработать ваши данные:)

Лечу сайты на популярных CMS от вирусов, предвижу их появление по кофейной гуще

PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery

Заговорю ваш сайт на ускорение и зелёную зону гугл)

Переведу ваше ядро CMS Bitrix на php7

Регистрирую доменные имена недорого, предоставляю очень дешевый хостинг для маленьких сайтов (для больших тоже, надо обсуждать).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн существующего сайта.

    Нужен редизайн существующего сайта. Не сложный, но в то же время современный. Так же нужна мобильная часть. Подробности скину потенциальному исполнителю. Это не магазин, по сути все страницы типовые.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент работа, уникальный текст.

    Необходим текст для продвижения 2000 символов. Текст обязательно уникальный и с ключевыми словами. Текст будет проверяться SEO специалистом. Поэтому некачественную работу не предлагать. Прошу оставить контакты и сумму на которую ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн (макет) сайта одностраничника landin Page

    Нужно нарисовать макет лендинга, с внутренними страницами. Тематика. Выпечка, торты. Нужен в первую очередь ответственный человек, который всегда на связи и выполняет добросовестно свою работу. Без примеров работ, рассматривать кандидата не буду. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Контент работа, уникальный текст.
Здорово поработали! Жаль, что мало. Если понадоблюсь - Вы знаете, где меня искать ;)
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
xeniaweb
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Дизайн (макет) сайта одностраничника landin Page
Замечательный заказчик. Все задачи стояли четко и понятно, всегда идет на контакт и обсуждение деталей. Оплата произведена вовремя. Спасибо за сотрудничество.
Отличный исполнитель. Рисует профессионально.
Ответный отзыв