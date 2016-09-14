Дизайн (макет) сайта одностраничника landin Page

Нужно нарисовать макет лендинга, с внутренними страницами.

Тематика. Выпечка, торты.

Нужен в первую очередь ответственный человек, который всегда на связи и выполняет добросовестно свою работу.

Без примеров работ, рассматривать кандидата не буду. Сроки сжатые.