Дизайн (макет) сайта одностраничника landin Page

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок309 просмотров
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Нужно нарисовать макет лендинга, с внутренними страницами.

Тематика. Выпечка, торты.

Нужен в первую очередь ответственный человек, который всегда на связи и выполняет добросовестно свою работу.

Без примеров работ, рассматривать кандидата не буду. Сроки сжатые.

7 лет назад
innokent
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xeniaweb
Ксения 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель. Рисует профессионально.
Замечательный заказчик. Все задачи стояли четко и понятно, всегда идет на контакт и обсуждение деталей. Оплата произведена вовремя. Спасибо за сотрудничество.
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