Веб-дизайн интернет-магазина шариков.

Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн. Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение ...