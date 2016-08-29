Веб-дизайн интернет-магазина шариков.

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок286 просмотров
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Разработка макетов страниц (Главная, Категория, Карточка товара, Информационная, Контакты) адаптивного интернет-магазина шариков для украшения мероприятий. В интернет-магазине будет присутствовать фильтр товаров.

7 лет назад
seo-bisness
Руслан 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад