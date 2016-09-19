Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок426 просмотров
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Разработать адаптивный дизайн с отдельными макетами для мобильной и планшетной версий.

Типы страниц:

1. Главная

2. Раздел с товарами

3. Карточка товара

4. Страница с выбором материала обивки

5. Страница оформления заказа

6. Товары на складе

Тз в свободной форме https://yadi.sk/d/bocxg2KmuctFF

От вас примеры работ(желательно с адаптивным дизайном) и сроки со стоимостью.

Дизайн сайта
7 лет назад
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$375
15 дней
Александр выполнил все мои пожелания, всегда на связи и даже сказал что если надо будет что-нибудь дорисовать для верстальщика, то можно будет обратиться) Дизайн выполнен на пять с плюсом - рекомендую!!!
Антон — приятный собеседник и профессиональный заказчик :) Был рад поработать над интересным проектом. Отличная коммуникация, своевременная оплата, конструктивные правки, одним словом - все супер. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за проект и огромной конверсии вам :)