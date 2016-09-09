ИгроТОП

$265
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка189 просмотров
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Дизайн 5ти страниц: 1 главной страницы и 4х внутренних

7 лет назад
woodrow_w
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$265
10 дней
Все пожелания по дизайну были приняты во внимание. Правки вносились практически моментально. Сделано всё качественно и главное в оговоренный срок. Большое спасибо Алексею за проделанную работу!
Подробное ТЗ, всегда на связи, прислушивается к рекомендациям. Спасибо за интересный проект!
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