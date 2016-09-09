Необходимо оформить главную страницу сайта. Сайт с каталогом. Все подробности будут предоставлены. Нужен аккуратный стильный дизайн. На выходе нужен исходник в PSD. Бюджет указан за главную страницу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн 5ти страниц: 1 главной страницы и 4х внутренних
- Похожие заказы
- $38Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать адаптивный дизайн с отдельными макетами для мобильной и планшетной версий. Типы страниц: 1. Главная 2. Раздел с товарами 3. Карточка товара 4. Страница с выбором материала обивки 5. Страница оформления заказа 6. Товары на складе Тз в свободной форме https://yadi.sk/d/bocxg2KmuctFF От вас примеры работ(желательно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Разработка дизайна сайта, нужен дизайнер из Одессы. Тематика интернет магазин автозапчастей.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Разработка макетов страниц (Главная, Категория, Карточка товара, Информационная, Контакты) адаптивного интернет-магазина шариков для украшения мероприятий. В интернет-магазине будет присутствовать фильтр товаров.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется лого и дизайн сайта. Авторизация по соц. сетях + имейл\пароль. Миндмап во вложениях.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть модалка в простом виде как сделали прогеры. Нужно сделать красивую стильную до завтрашнего утра.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн для сайта (карточка товара) + переделать шапку сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн. Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $185
Добрый день, уважаемые дизайнеры! Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики. Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные. Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам Требования: 1) качественное портфолио 2) наличие многостраничных сайтов 3) четкое следование срокам 4) быть на связи ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад