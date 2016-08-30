Оформить группы

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок143 просмотра
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есть сайт: сюдака.рф

задача: оформить группы в ВК, FB, Twitter, Insta

отрисовать логотип по нашему образцу. У нас уже есть лого, надо его просто отрисовать.

вот набросок логотипа

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад