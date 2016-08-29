Создать лендинги

$700
Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки444 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем специалиста, который бы создал для нас landing page, сверстал сайт и доработал существующий дизайн. 

Подробности предложения можно обсудить в личных сообщениях. Пишите и мы ответим.

7 лет назад
cmokerova
Светлана 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад