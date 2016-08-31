Работа над модальным окном

Мне необходимо реализовать некую функцию. Суть ее в том, что когда пользователь просматривает сайт и если он надумал уйти с сайта всплывает модальное окно. Весь функционал уже реализован в примере на странице http://ruseller.com/lessons.php?id=195 тут если посмотреть демо, все становится ясно, что конкретно нужно сделать. Но мне нужно чтобы оно так появлялось на одной странице, только один раз, а не постоянно!! То есть, если он уж нажал на крестик этого модального окна, то оно уже не появляется снова, если он начал нажимать на вкладку закрыть.

Остается только придать внешний вид этого модального окна под мои требования.

Мне нравится как реализовано всплывающее модальное окно на сайте http://legion-motors.ru/ тут если немного опуститься вниз в нижнем правом углу есть такая кнопка зеленая

полупрозрачная, на нее нажимаем появляется модальное окно. Но функция этого

всплывающего модального окна должна быть как в примере демо.

Необходимо сделать это модальное окно в стилевом варианте сайта и дополнить А) функцией перезвоните мне и Б) кнопками внизу:

А) Функция перезвоните мне уже есть на сайте, это желтая кнопка, там где номер телефона справа от текста. Необходимо сделать это же модальное окно в

одном стиле как будет осуществлено модальное окно при выходе с сайта.

Б) Кнопки:

1. Рассчитать стоимость обучения (слева вверху)

2. Записаться на курсы онлайн (слева справа)

3. Пройти тест для определения уровня (слева внизу)

4. Информация о новых группах (справа внизу)

Кнопки можно расположить в 2 колонки по 2 строчки (Кнопки ведут на страницы сайта).

Получается работу необходимо произвести на 2-мя модальными окнами:

1) Над модальным окном перезвоните мне желтая кнопка, сделать это модальное окно

красивое не дополняя его новой информацией.

2) Над модальным окном когда пользователь уходит с сайта, сделав его по типу как в демо,

но дополнить его информацией, формой перезвоните мне и кнопками "Б".

Напоминаю, что нравится как появляется и затемняется задний фон как на сайте http://legion-motors.ru/ Все нужно сделать так же эстетично и по центру.