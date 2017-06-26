Редактирование сайта

Имеется старый сайт pod-em.ru Требуется для этого сайта сделать новый дизайн. В заявке указывайте примерные сроки и цену. Требуется чтобы исполнитель был онлайн с понедельника по пятницу в скайпе и была возможность правок в онлайн-режиме(демонстрация экрана).