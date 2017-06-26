Редактирование сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок142 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно внести несколько изменений в сайт на платформе Simpla.

Предварительно ТЗ:

- изменить внешний вид шапки;

- исправить исполнение категорий товаров;

- настроить фильтры;

- возле цены товара в евро разместить цену в грн.

Подробности - в переписке.

7 лет назад
guest_1490792938887
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$40
5 дней
Работа выполнена на 5+ Рекомендую!
Отличная постановка задачи. Коммуникация на хорошем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
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