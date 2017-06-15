Дизайн, верстка HTML-шаблонов писем

Необходимо продумать структуру и сделать прототип сайта. По прототипу будет рисоваться дизайн. Примеры прототипов прикладываю. Описание сайта (сайт для кафе) пришлю исполнителю. Должен получиться сайт-визитка с элементами лендинга на главной. Количество страниц 5 - главная - наше меню - о ...
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Необходимо сделать дизайн, верстку 5 шаблонов рассылки писем, согласно прилагаемого файла. От вас сроки, цена.
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