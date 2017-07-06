Нужно срисовать сайт

Мы занимаемся установкой дополнительного оборудования в автомобили. Наш сайт срочно требует замены на новый. Новый сайт, в дальнейшем, доработать до магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://urlid.ru/b2ri
Нужно срисовать с переделками и модификациями (цвета, названия).
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