Нужно срисовать сайт

Нужно нарисовать дизайн лендинга для ателье дизайнерской одежды Срок – 17 июня 2017 года, до 20:00 по Мск Стоимость – 2700 руб. В приоритете будут исполнители, которые работали с данной тематикой Прикладывайте примеры своих работ при отклике на выполнение ...