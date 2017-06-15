Дизайн сайта доставки суши пиццы (макет без верстки)

Здрaвствуйте, скидывайте свoи работы в предлoжения, желательно по мeдицинской тематике. Каждoму лично скидываю тех. задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать макет нового сайта, все элементы и основные страницы.
Наш текущий сайт
Новый сайт без дизайна
Основные требования:
1. Разработать свежий легкий дизайн сайта с учетом современных тенденций.
2. Не потерять в дизайне имеющийся функционал proekt77.tmweb.ru/.
3. Фотографии блюд на proekt77.tmweb.ru/ наши реальные, поэтому важно чтобы дизайн с ними сочетался.
4. Дизайн должен позволять клиенту интуитивно сделать заказ совершив минимальное количество переходов и открытий всплывающих окон.
5. Разработать дизайн страницы оплаты картой (в имеющемся функционале отсутствует).
6. Из аналогичных сайтов вполне нравится дизайн и функционал www.tanuki.ru/
7. Особое внимание уделить дизайну страницы заказа пицц proekt77.tmweb.ru/menu/pi... т.к. одна пицца имеет несколько размеров, а так же клиент может добавить доп. ингредиенты (круг с буквой "i" на сайте без дизайна).
8. Так же в разделе закуски необходимо проработать дизайн элементов с "i".
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