Дизайн сайта доставки суши пиццы (макет без верстки)

Необходимо отрисовать макет нового сайта, все элементы и основные страницы.

Наш текущий сайт

vkusnohouse.ru/

Новый сайт без дизайна

proekt77.tmweb.ru/menu/ro...

Основные требования:

1. Разработать свежий легкий дизайн сайта с учетом современных тенденций.

2. Не потерять в дизайне имеющийся функционал proekt77.tmweb.ru/.

3. Фотографии блюд на proekt77.tmweb.ru/ наши реальные, поэтому важно чтобы дизайн с ними сочетался.

4. Дизайн должен позволять клиенту интуитивно сделать заказ совершив минимальное количество переходов и открытий всплывающих окон.

5. Разработать дизайн страницы оплаты картой (в имеющемся функционале отсутствует).

6. Из аналогичных сайтов вполне нравится дизайн и функционал www.tanuki.ru/

7. Особое внимание уделить дизайну страницы заказа пицц proekt77.tmweb.ru/menu/pi... т.к. одна пицца имеет несколько размеров, а так же клиент может добавить доп. ингредиенты (круг с буквой "i" на сайте без дизайна).

8. Так же в разделе закуски необходимо проработать дизайн элементов с "i".