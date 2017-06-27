Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок313 просмотров
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https://yadi.sk/d/YVs2PXQs3K8CYaНужен Дизайн в стиле прототипа, легкий Лого согласовано, но Ваше мнение очень интересно

Если видите лучше, то тоже надоЦвет - белый, рыжий, можно акценты синим(если уместно)Верстать будем стандартный BOOTSTRAP 1200  (1170px  контент  по 15 пикселей отступы)   12 колонок

7 лет назад
ledpanel
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$270
5 дней
Как обычно, все четко и профессионально. Работать приятно и результат однозначно радует. Рекомендую!
Очень интересная и необычная тематика :) Было увлекательно заниматься таким проектом. Спасибо Сергею за взаимодействие и оперативную обратную связь!
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