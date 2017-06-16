Шаблон интернет-магазина битрикс.

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок257 просмотров
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Доброго времени суток! Нужен realistic-дизайн(сможете объяснить почему flat лучше - милости просим) интернет-магазина для битрикс, поддерживающий все возможности редакции Бизнес.  Готовый шаблон планируется продавать на маркете. От Вас нужны все страницы(включая личный кабинет и т.д.). Дизайн должен быть максимально уникален. Также нужны изображения для ретина(2-кратное разрешение). Нужен дизайн под все разрешения.

7 лет назад
LexTalionez
Владислав 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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