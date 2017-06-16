Шаблон интернет-магазина битрикс.

Необходимо оформить личный кабинет для сайта. По сути это две страницы - страница регистрации и страница личного кабинета, + форма авторизации в него. Скину подробности и исходник главной страницы в PSD. На выходе после утверждения макетов исходник нам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Нужен realistic-дизайн(сможете объяснить почему flat лучше - милости просим) интернет-магазина для битрикс, поддерживающий все возможности редакции Бизнес. Готовый шаблон планируется продавать на маркете. От Вас нужны все страницы(включая личный кабинет и т.д.). Дизайн должен быть максимально уникален. Также нужны изображения для ретина(2-кратное разрешение). Нужен дизайн под все разрешения.
- Похожие заказы
- $8Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн 3 страниц для интернет магазина: 1/ Заглавная (общая со списком видов товаров, акций и тд) 2/ Каталог 3/ Флайпедж (одного из товаров) Логотип готов (в векторе). С точки зрения функционала и элементов нам нравятся 2 уже существующих ...Завершен7 лет назад
Главная страница есть, пара ключевых внутренних тоже. Остальные делаются на их базе по схемам (меняется только середина, в основном таблицы, поиск по фильтру, отчеты).Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
[url=https://yadi.sk/d/YVs2PXQs3K8CYa]https://yadi.sk/d/YVs2PXQs3K8CYa[/url]Нужен Дизайн в стиле прототипа, легкий Лого согласовано, но Ваше мнение очень интересно Если видите лучше, то тоже надоЦвет - белый, рыжий, можно акценты синим(если уместно)Верстать будем стандартный BOOTSTRAP 1200 (1170px контент по 15 пикселей отступы) ...Завершен6 лет назад
Сайт на Magento 2.0 уже работает, использовался покупной шаблон который был относительно полностью переделан (не профессионально) и необходимо его исправить и дополнить. Есть нарисованый пример того, чего хотелось бы добиться в итоге. По срокам: в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://urlid.ru/b2ri Нужно срисовать с переделками и модификациями (цвета, названия).Завершен6 лет назад
Мы занимаемся установкой дополнительного оборудования в автомобили. Наш сайт срочно требует замены на новый. Новый сайт, в дальнейшем, доработать до магазинаДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт каталог- витрина Тематика - фаст фуд вьетнамской кухни Пример который нравится - http://plov.com/ Дизайн главной + 2 внутренних + адаптивное представления. От Вас срок и стоимость?Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо отрисовать макет нового сайта, все элементы и основные страницы. Наш текущий сайт [url=http://vkusnohouse.ru/]vkusnohouse.ru/[/url] Новый сайт без дизайна [url=http://proekt77.tmweb.ru/menu/rolly/]proekt77.tmweb.ru/menu/ro...[/url] Основные требования: 1. Разработать свежий легкий дизайн сайта с учетом современных тенденций. 2. Не потерять в дизайне имеющийся функционал [url=http://proekt77.tmweb.ru/]proekt77.tmweb.ru/[/url]. 3. Фотографии блюд на [url=http://proekt77.tmweb.ru/]proekt77.tmweb.ru/[/url] наши реальные, ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Здрaвствуйте, скидывайте свoи работы в предлoжения, желательно по мeдицинской тематике. Каждoму лично скидываю тех. задание.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад