Шаблон интернет-магазина битрикс.

Доброго времени суток! Нужен realistic-дизайн(сможете объяснить почему flat лучше - милости просим) интернет-магазина для битрикс, поддерживающий все возможности редакции Бизнес. Готовый шаблон планируется продавать на маркете. От Вас нужны все страницы(включая личный кабинет и т.д.). Дизайн должен быть максимально уникален. Также нужны изображения для ретина(2-кратное разрешение). Нужен дизайн под все разрешения.