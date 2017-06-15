[url=https://yadi.sk/d/YVs2PXQs3K8CYa]https://yadi.sk/d/YVs2PXQs3K8CYa[/url]Нужен Дизайн в стиле прототипа, легкий Лого согласовано, но Ваше мнение очень интересно Если видите лучше, то тоже надоЦвет - белый, рыжий, можно акценты синим(если уместно)Верстать будем стандартный BOOTSTRAP 1200 (1170px контент по 15 пикселей отступы) ...
Нарисовать внутренние страницы для биржи контента (около 100)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная страница есть, пара ключевых внутренних тоже. Остальные делаются на их базе по схемам (меняется только середина, в основном таблицы, поиск по фильтру, отчеты).
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