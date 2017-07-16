Требуется сверстать главную страницу для биржи контента (кабинет заказчика) по psd-макету. Цена-350 р. Срок-сутки. В дальнейшем предполагается большой объем работы с поэтапной оплатой по факту выполнения.
Виктория Абрамова Vika19811Vika19811
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $6HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать программу-аналог AntiPlagiarism.net (проверка текстов, фото, сайтов на уникальность) для скачивания на компьютер по ссылке с сайта биржи контента. Желательно уложиться в срок 1 месяц.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Уважаемые программисты! Требуется разработка программной части фриланс-биржи контента: покупка-продажа статей, фото, создание площадок для размещения материалов. Основной функционал (схож с [url=http://etxt.biz/][u]etxt.biz[/u][/url]):-кабинеты заказчика и исполнителя (отдельная регистрация): личный счет (пополнение и вывод средств), ведение расчетов через биржу ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Главная страница есть, пара ключевых внутренних тоже. Остальные делаются на их базе по схемам (меняется только середина, в основном таблицы, поиск по фильтру, отчеты).Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад