Главная страница есть, пара ключевых внутренних тоже. Остальные делаются на их базе по схемам (меняется только середина, в основном таблицы, поиск по фильтру, отчеты).
Дизайн 3 страниц интернет магазина (Заглавная, Каталог, Флайпейдж)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн 3 страниц для интернет магазина:
1/ Заглавная (общая со списком видов товаров, акций и тд)
2/ Каталог
3/ Флайпедж (одного из товаров)
Логотип готов (в векторе).
С точки зрения функционала и элементов нам нравятся 2 уже существующих
интернет магазина, с которых мы бы "позаимствовали" в дизайне некоторые
элементы:
1/ http://f1store.formula1.com
2/ https://store.juventus.com/en/
Дизайн интернет-магазина нужен под стиль и контент мотоциклетной
организации, ее сайт отправлю после согласования исполнителя.
Во вложении презентация с нашей идеей объектов на этих 3 слайдах (по
порядку Заглавная, Каталог, Флайпейдж), которые мы позаимствовали с
сайтов выше.
Наполнение текста сайта будет достаточно в стиле "Lorem Ipsum".
Цветовая гамма 2 базовых цвета (Pantone Process Blue C и базовый
черный). Так же есть вспомагательный цвет серый Pantone 444 U. Так же
после согласования исполнителя - я отправлю часть бренд-бука компании,
где можно черпать форматы и идеи.
База общих картинок с мотоциклистами для сайта уже готова и ее можно
скачать (ссылку предоставлю после согласования исполнителя).
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