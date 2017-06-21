Дизайн 3 страниц интернет магазина (Заглавная, Каталог, Флайпейдж)

Необходимо создать дизайн 3 страниц для интернет магазина:

1/ Заглавная (общая со списком видов товаров, акций и тд)

2/ Каталог

3/ Флайпедж (одного из товаров)

Логотип готов (в векторе).

С точки зрения функционала и элементов нам нравятся 2 уже существующих

интернет магазина, с которых мы бы "позаимствовали" в дизайне некоторые

элементы:

1/ http://f1store.formula1.com

2/ https://store.juventus.com/en/

Дизайн интернет-магазина нужен под стиль и контент мотоциклетной

организации, ее сайт отправлю после согласования исполнителя.

Во вложении презентация с нашей идеей объектов на этих 3 слайдах (по

порядку Заглавная, Каталог, Флайпейдж), которые мы позаимствовали с

сайтов выше.

Наполнение текста сайта будет достаточно в стиле "Lorem Ipsum".

Цветовая гамма 2 базовых цвета (Pantone Process Blue C и базовый

черный). Так же есть вспомагательный цвет серый Pantone 444 U. Так же

после согласования исполнителя - я отправлю часть бренд-бука компании,

где можно черпать форматы и идеи.

База общих картинок с мотоциклистами для сайта уже готова и ее можно

скачать (ссылку предоставлю после согласования исполнителя).