Дизайн 3 страниц интернет магазина (Заглавная, Каталог, Флайпейдж)

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок233 просмотра
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Необходимо создать дизайн 3 страниц для интернет магазина:

1/ Заглавная (общая со списком видов товаров, акций и тд)

2/ Каталог

3/ Флайпедж (одного из товаров)

Логотип готов (в векторе).

С точки зрения функционала и элементов нам нравятся 2 уже существующих

интернет магазина, с которых мы бы "позаимствовали" в дизайне некоторые

элементы:

1/ http://f1store.formula1.com

2/ https://store.juventus.com/en/

Дизайн интернет-магазина нужен под стиль и контент мотоциклетной

организации, ее сайт отправлю после согласования исполнителя.

Во вложении презентация с нашей идеей объектов на этих 3 слайдах (по

порядку Заглавная, Каталог, Флайпейдж), которые мы позаимствовали с

сайтов выше.

Наполнение текста сайта будет достаточно в стиле "Lorem Ipsum".

Цветовая гамма 2 базовых цвета (Pantone Process Blue C и базовый

черный). Так же есть вспомагательный цвет серый Pantone 444 U. Так же

после согласования исполнителя - я отправлю часть бренд-бука компании,

где можно черпать форматы и идеи.

База общих картинок с мотоциклистами для сайта уже готова и ее можно

скачать (ссылку предоставлю после согласования исполнителя).

7 лет назад
direct-nick
Николай 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
samoylovpc
Дмитрий 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
7 лет назад
$50
2 дня
Быстро и качественно! Понравилось, что давал рекомендации по более правильному структурированию дизайна, тем самым улучшая вид. Уложились гораздо быстрее сроков, так что есть время более правильно обдумать идею. Отлично!
Рекомендую Николая к сотрудничеству. Своевременная оплата, грамотное задание, своевременные ответы на возникшие вопросы.
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