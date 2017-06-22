CDR to JPG

День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут ...
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Добрый день, сконвертировать корел в jpg файлы.
Прошу отозваться тех, кто готов выполнить работу за отзыв.
Всего 2 файла cdr
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