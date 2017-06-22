CDR to JPG

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок231 просмотр
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Добрый день, сконвертировать корел в jpg файлы.

Прошу отозваться тех, кто готов выполнить работу за отзыв.

Всего 2 файла cdr

7 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
inorepik
Илья 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Сделал все быстро.
Рад был работать, желаю успехов.
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