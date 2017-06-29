Дизайн блога

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка489 просмотров
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День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут вопросы, пишите. Блог сейчас: http://amstafkomanda.ru/

6 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранные исполнители
IvanPavlov
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
3 дня
Просто супер. Всем советую. Сроки и цена на высоте. Молодец.
Очень интересно было поработать над таким проектом.Сергей все понятно объяснил,оплатил все вовремя.Буду рад к дальнейшему сотрудничеству!
dubrovskiyj
Евгений 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
7 лет назад
$60
3 дня
Человек взял предоплату и пропал.
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