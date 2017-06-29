День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут вопросы, пишите. Блог сейчас: http://amstafkomanda.ru/