Нужен современный дизайн?😲 Тогда вы пришли по адресу!😎Всем привет! Давайте немного познакомимся!
Меня зовут Иван, в дизайне я уже на протяжении нескольких
лет. За этот период я успел поработать со многими крупными и крутыми
проектами, работал в небольших студиях, набирался опыта.
Что входит в список мои 蘭 услуг?
Готов взять любой проект, от простых сайтов визиток, до масштабных интернет порталов. Не боюсь
сложных и интересных проектов, всегда стараюсь сделать качественный
продукт. По настроению делаю брендинг и оформление. Если вам нужен сайт
под ключ, или услуги Frontend- и Backend-разработка, я с удовольствием
подключу опытных специалистов в проект.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Axios Macro - Дизайн приложения52 просмотра
- DarkHacks.Ru - Магазин игрового ПО44 просмотра
- MoreCheats - Магазин игрового ПО34 просмотра
- Collapse Project - Сайт для игрового провайдера45 просмотров
- WorkFy - Найди сотрудника мечты41 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Просто супер. Всем советую. Сроки и цена на высоте. Молодец.
Ответный отзыв
Очень интересно было поработать над таким проектом.Сергей все понятно объяснил,оплатил все вовремя.Буду рад к дальнейшему сотрудничеству!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$1/час
от $30от 1 дня
#639
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$1/час
от $30от 3 дней
#75
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $30от 3 дней
#95