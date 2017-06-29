IvanPavlov

Павлов Иван IvanPavlov

 
25 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Нужен современный дизайн?&#128562; Тогда вы пришли по адресу!😎Всем привет! Давайте немного познакомимся!

Меня зовут Иван, в дизайне я уже на протяжении нескольких

лет. За этот период я успел поработать со многими крупными и крутыми

проектами, работал в небольших студиях, набирался опыта.

Что входит в список мои 蘭 услуг?

Готов взять любой проект, от простых сайтов визиток, до масштабных интернет порталов. Не боюсь

сложных и интересных проектов, всегда стараюсь сделать качественный

продукт. По настроению делаю брендинг и оформление. Если вам нужен сайт

под ключ, или услуги Frontend- и Backend-разработка, я с удовольствием

подключу опытных специалистов в проект.

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Отзывы заказчиков
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн блога
Просто супер. Всем советую. Сроки и цена на высоте. Молодец.
Очень интересно было поработать над таким проектом.Сергей все понятно объяснил,оплатил все вовремя.Буду рад к дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
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