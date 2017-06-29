Нужен современный дизайн?😲 Тогда вы пришли по адресу!😎Всем привет! Давайте немного познакомимся!

Меня зовут Иван, в дизайне я уже на протяжении нескольких

лет. За этот период я успел поработать со многими крупными и крутыми

проектами, работал в небольших студиях, набирался опыта.

Что входит в список мои 蘭 услуг?

Готов взять любой проект, от простых сайтов визиток, до масштабных интернет порталов. Не боюсь

сложных и интересных проектов, всегда стараюсь сделать качественный

продукт. По настроению делаю брендинг и оформление. Если вам нужен сайт

под ключ, или услуги Frontend- и Backend-разработка, я с удовольствием

подключу опытных специалистов в проект.