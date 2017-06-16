Модернизация дизайна сайта

Добрый день уважаемы дизайнеры!

У меня имеется сайт http://hortus-flora.ru/ сделанный на тематику ландшафтного дизайна. Хотелось бы обновить его с точки зрения дизайна, возможно дополнительного функционала.

Делал дизайн А.Бычков, но с ним дружеских отношений построить не удалось, уж очень ранимая и хрупкая натура у человека, поэтому ищу адекватного дизайнера готового преобразить оформление сайта. Полностью переделывать дизайн смысла не вижу.

Все подробности при личном общении, у меня много интересных идей, очень бы хотелось найти грамотного исполнителя. Работу предлагаю на долгосрочную перспективу, т.к. в скором времени буду разрабатывать новый проект.

Спасибо за понимание и отклик.