Нужен дизайнер доработать 2 макета

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки276 просмотров
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Есть прототип. Нарисовали дизайн, но есть недочеты. Ссылку на макеты и правки скину в ЛС.

Важно доработать первую страницу в течение 1-2 дней. Второй можно чуть позже.

7 лет назад
SummerSunLight
Марат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад