SummerSunLight

Марат SummerSunLight

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Нарисовать png иконки для платежных систем 16x16px 80шт

    $50

    Список иконок в приложении к задаче. Требования: [list][*]размер каждой иконки четко 16x16px,[*]каждый файл должен называться строго по коду платежной системы с добавлением ".png" (коды в списке),[*]иконки должны быть четкими, не размытыми,[*]не должно быть отступов,[*]фон должен быть прозрачный. ...

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название студии и подобрать домен

    $15

    Есть команда программистов, занимаемся web-разработкой больших сложных проектов: Frontend, Backend, версткой и т.д. Необходима помощь в придумывании названия студии. Ключевые слова: мозг, круто, команда, разработка, сделано с умом и т.д.  Требования к названию: - пишется на английском, но ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн соц.сети

    Нужен дизайн сайта. Основная часть - это карта. Необходимо отрисовать маркеры, модульные окна и формы, выпадашки, шапку сайта. Есть прототип и кое-какие наброски по маркерам, формам. В первом этапе работы примерно часов на 60-80 максимум. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать favicon для сайта

    $15

    Сайт http://sprosivracha . com/ Нужна более свежая фавиконка, чтобы хорошо выделялась среди остальных. Крайне желательно использовать цвета ближе к цветам сайта. Но и должно быть понять, что это медицинская тематика. Как выглядит сейчас в выдаче: http://joxi.ru/D2PEZppczEY0A3 https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;lr=20778

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Продвижение сайта в Yandex/Google до 10к в сутки

    Добрый день! Имеется сайт спросиврача.рф. Сайту ~1,5 года. Сейчас посещаемость около 100. Цель: получить посещаемость 10к в сутки околотематического трафика с поисковиков. Необходимо комплексное продвижение по: - Основным ключам (спросить врача, задать вопрос врачу, вопрос хирургу и ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн таблицы с курсами валют

    $100

    Добрый день! Есть старая таблица, в которой выводятся курсы электронных валют. Таблица старая и не совсем понятная для клиентов. Необходимо переделать ее под дизайн сайта и сделать более легкой для восприятия. Порядок работы: 1. Делаем скетч от руки, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для обменника эл. валют

    $10

    Добрый день! Требуется нарисовать баннер нестандартного размера (примерно 310х310). Баннер будет размещаться на внутренней странице в боковой колонке и ссылаться на главную. Так что дополнительно отправлю макет внутренней страницы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дорисовки по главной

    $25

    Необходимо на главной нарисовать блок контактов в шапке и горизонтальное меню. Исходники предоставлю исполнителю. Работы на ~4 часа.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продвижение сайта по 43 запросам в ТОП 10

    Господа оптимизаторы! Необходимо продвинуть интернет-магазин по 43 запросам в ТОП 10 Яндекс/Гугл. Частота показов в месяц по вордстату для запросов варьируется от 100 до 1700 - то есть запросы НК и СК. Также нужна и ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина одежды

    $150

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим талантливый дизайнер для прорисовки интернет-магазина одежды. Задание и примеры отправлю на почту избранным кандидатам. В личку не писать! Требования к заданию и срокам исполнения: 1. Необходимо прорисовать 2 предварительных макета (по 1 странице) ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн информационного сайта
Сотрудничество завершилось успешно, спасибо за проект.
Спасибо за хороший дизайн. Отдельно хочу отметить оперативность выполнения работы и внесения множества правок.
Ответный отзыв
safonova-lana
Светлана 
48 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Придумать название студии и подобрать домен
Сотрудничеством с Маратом довольна, проект понравился. Спасибо.
Спасибо!
Ответный отзыв
Mike-zeroni
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Придумать название студии и подобрать домен
Хороший заказчик, понятное объяснение задачи, отличное отношение к исполнителям. Только положительные впечатления. Спасибо и всего наилучшего!
Талантливый исполнитель и приятный человек. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать favicon для сайта
Спасибо. Все хорошо!
Спасибо!
Ответный отзыв
lev92
Лев 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать favicon для сайта
Спасибо за интересный конкурс. Всё отлично!
Спасибо!
Ответный отзыв