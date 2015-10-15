SummerSunLight

Добрый день! Есть старая таблица, в которой выводятся курсы электронных валют. Таблица старая и не совсем понятная для клиентов. Необходимо переделать ее под дизайн сайта и сделать более легкой для восприятия. Порядок работы: 1. Делаем скетч от руки, ...