SummerSunLight

Список иконок в приложении к задаче. Требования: [list][*]размер каждой иконки четко 16x16px,[*]каждый файл должен называться строго по коду платежной системы с добавлением ".png" (коды в списке),[*]иконки должны быть четкими, не размытыми,[*]не должно быть отступов,[*]фон должен быть прозрачный. ...
- $50Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо отрисовать по прототипу: 1. Главную 2. Страницу обзора 3. Форму авторизации, регистрации (нет на прото)Завершен7 лет назад
Есть прототип. Нарисовали дизайн, но есть недочеты. Ссылку на макеты и правки скину в ЛС. Важно доработать первую страницу в течение 1-2 дней. Второй можно чуть позже.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Есть команда программистов, занимаемся web-разработкой больших сложных проектов: Frontend, Backend, версткой и т.д. Необходима помощь в придумывании названия студии. Ключевые слова: мозг, круто, команда, разработка, сделано с умом и т.д. Требования к названию: - пишется на английском, но ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Подробности в лсHTML-верстка26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн сайта. Основная часть - это карта. Необходимо отрисовать маркеры, модульные окна и формы, выпадашки, шапку сайта. Есть прототип и кое-какие наброски по маркерам, формам. В первом этапе работы примерно часов на 60-80 максимум. ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Сайт http://sprosivracha . com/ Нужна более свежая фавиконка, чтобы хорошо выделялась среди остальных. Крайне желательно использовать цвета ближе к цветам сайта. Но и должно быть понять, что это медицинская тематика. Как выглядит сейчас в выдаче: http://joxi.ru/D2PEZppczEY0A3 https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0&lr=20778Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Медицинский сервис по консультированию пользователей онлайн. Необходимо написать соглашение при регистрации и договор с врачами и клиентами на использование сервиса.Юридические услуги1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Имеется сайт спросиврача.рф. Сайту ~1,5 года. Сейчас посещаемость около 100. Цель: получить посещаемость 10к в сутки околотематического трафика с поисковиков. Необходимо комплексное продвижение по: - Основным ключам (спросить врача, задать вопрос врачу, вопрос хирургу и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день! Есть старая таблица, в которой выводятся курсы электронных валют. Таблица старая и не совсем понятная для клиентов. Необходимо переделать ее под дизайн сайта и сделать более легкой для восприятия. Порядок работы: 1. Делаем скетч от руки, ...Завершен8 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется нарисовать баннер нестандартного размера (примерно 310х310). Баннер будет размещаться на внутренней странице в боковой колонке и ссылаться на главную. Так что дополнительно отправлю макет внутренней страницы.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Необходимо на главной нарисовать блок контактов в шапке и горизонтальное меню. Исходники предоставлю исполнителю. Работы на ~4 часа.Завершен9 лет назад
- $10
Проблема описана здесь: https://forum.vestacp.com/viewtopic.php?f=31&t=6631&p=19623 Пишите, кто может помочь разобраться в отправке почты.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Господа оптимизаторы! Необходимо продвинуть интернет-магазин по 43 запросам в ТОП 10 Яндекс/Гугл. Частота показов в месяц по вордстату для запросов варьируется от 100 до 1700 - то есть запросы НК и СК. Также нужна и ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим талантливый дизайнер для прорисовки интернет-магазина одежды. Задание и примеры отправлю на почту избранным кандидатам. В личку не писать! Требования к заданию и срокам исполнения: 1. Необходимо прорисовать 2 предварительных макета (по 1 странице) ...Завершен7 лет назад