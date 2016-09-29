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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Елена - пунктуальный, ответственный исполнитель, с творческим подходом. Рекомендую!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством с Леонидом. Понятное задание, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата.
$5
10 баллов
6 лет назад
Елена, написала хороший текст по нужным мне темам. После, учла все мои пожелания. Приятно работать с этим человеком.
Ответный отзыв
Подробное задание, своевременные ответы на интересующие вопросы, полная и быстрая оплата.
$40
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик.