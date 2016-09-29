Elena012016

Елена Elena012016

 
38 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Leon015
Леонид 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сценарий детского некоммерческого видеосюжета
Елена - пунктуальный, ответственный исполнитель, с творческим подходом. Рекомендую!
Довольна сотрудничеством с Леонидом. Понятное задание, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата.
Ответный отзыв
mihbichkov
Михаил 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Написание статей для рубрики
Елена, написала хороший текст по нужным мне темам. После, учла все мои пожелания. Приятно работать с этим человеком.
Подробное задание, своевременные ответы на интересующие вопросы, полная и быстрая оплата.
Ответный отзыв
SummerSunLight
Марат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Составить соглашение для медицинского сервиса
Отличный исполнитель!
Очень хороший заказчик.
Ответный отзыв