Нарисовать favicon для сайта

# 1 — $ 10 # 2 — $ 5

Сайт http://sprosivracha . com/

Нужна более свежая фавиконка, чтобы хорошо выделялась среди остальных. Крайне желательно использовать цвета ближе к цветам сайта. Но и должно быть понять, что это медицинская тематика.

Как выглядит сейчас в выдаче:

http://joxi.ru/D2PEZppczEY0A3

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0&lr=20778