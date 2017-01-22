Нарисовать favicon для сайта

$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок717 просмотров
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#1$10
#2$5

Сайт http://sprosivracha . com/

Нужна более свежая фавиконка, чтобы хорошо выделялась среди остальных. Крайне желательно использовать цвета ближе к цветам сайта. Но и должно быть понять, что это медицинская тематика.

Как выглядит сейчас в выдаче:

http://joxi.ru/D2PEZppczEY0A3

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0&lr=20778

7 лет назад
SummerSunLight
Марат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
Спасибо!
Спасибо за интересный конкурс. Всё отлично!
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#2
Спасибо!
Спасибо. Все хорошо!
Заявки фрилансеров
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#2
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