Создать картинку для товара в группе ВК

# 1 — $ 6

Необходимо создать картинку для блока товаров в группе ВК. Тема: пикап.

На картинке должна быть надпись "Бесплатный мастер класс"

Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО картинка должна выглядеть дорого, никаких дешевок.

Пример того , что нравится https://yadi.sk/i/PlsmpuR8vdJKw Фон надо похожий сделать.

И помните про ограничения по размеру от ВК "Фотография должна иметь размер не меньше 400 точек и не больше 7 000 точек по каждой из сторон. Кроме того, нельзя использовать фотографии, у которых одна из сторон в несколько раз превышает другую"