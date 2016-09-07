Нужно сделать тизеры к офферу Голубитокс

Сделать классные тизеры к офферу Голубитокс (простатит, геморрой, диабет), размером 300х300 пикселей, количеством по 10 штук каждой тематики (суммарно 30 штук выходит) для последующей загрузки в oblivki.biz

Качество нарисованных Вами тизеров буду определять по CTR и конверту. Если качество устроит будут постоянные крупные заказы на десятки офферов, а также пересмотрена стоимость.