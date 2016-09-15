Нарисовать 16 иконок в едином стиле

На готовый сайт требуется отрисовать иконки, слайды и другие элементы оформления. По бюджету все обсуждаемо, в бюджете указана минимальная сумма, которую готов потратить. В заявках оставляйте ссылки на свои портфолио (если нет на данной площадке). С ...