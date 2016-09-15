Нарисовать 16 иконок в едином стиле

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок208 просмотров
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Добрый день.

Необходимо нарисовать иконки, размещенные на этих страницах в едином стиле. 

https://jeansbaby.ru/about_us - 9 иконок

https://jeansbaby.ru/kontacty - 6 иконок

+ иконка корзины (в правом верхнем углу при скроле) 

Желательно, чтобы прослеживалась джинсовая тематика. 

Просьба написать бюджет и сроки. Спасибо. 

7 лет назад
Rush30
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Fe1ker
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Старательно. Своевременно. Отличное сочетание цена/качество. Рекомендую.
Очень приятный заказчик, спокойно и ясно изъяснил что хотел от меня получить. Всегда был на связи, оплату произвел в срок и без задержек Рекомендую!
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