Картинки для сайта

Доброго времени суток! Требуется нарисовать иконки для основных категорий интернет магазина, на данный момент 7 шт. P.S. Без портфолио и отзывов просьба не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать, нарисовать картинки под заданное описание (скорее всего это будут коллажи из существующих картинок)
"Почему зависает камера GoPro"
как пример таких картинок http://www.bidnessetc.com/search.php?search=gopro
Требования:
1) Картинок должно быть 2
2) Размер от 1500 по горизонтали
3) Картинка должна быть уникальной (проверка по Яндекс картинкам)
4) Картинка должна быть в горизонтальном исполнении
Если меня устроит Ваша работа и цена, будут еще работы
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