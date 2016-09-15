Создать две похожие аватарки для ВК

Нужно нарисовать аватарку для социального проекта.с использованием логотипа,которое уже имеется.Бюджет не большой!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать две аватарки для ВК , можно в каком то одном стиле. Тема проекта : пикап тренинг.
1) Для группы ВК. Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/am6pl3KiuiteF. На аватарке необходимо разместить следующую информацию. Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz . Адрес сайта "пикап-самара.рф" Текст "Обучение знакомству и соблазнению"
Вот для примера наша прошлая аватарка https://yadi.sk/i/iDveeg5-qdjcA .
2) Для личной странице ВК Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/2KEwkSw3uj6EV На аватарке необходимо разместить следующую информацию. Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz "Коуч по соблазнению №1"
Все это должно выглядеть дорого и солидно.
Вот для примера аватарки похожих проектов https://pp.vk.me/c628621/v628621948/e8bd/A6MgFcWnvDo.jpg https://pp.vk.me/c636322/v636322202/3f1bc/aH1-ANm57aA.jpg
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать иконки и инфографику для главного экрана посадочной страницы. Есть готовый psd макет,посмотрите этот макет. Вместо рыжей картинки с иконками нужно будет добавить что-то свое (в похожем стиле). Чтобы это все сочиталось 2 варианта макета ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Здравствуйте! Для сайта http://lifti-moskvi.ru требуется блок Услуги, расположение на главной, вместо динамического блока. Необходимо иллюстрированно изложить услуги нашего агентства (разделив их по группам): А) Видео реклама в ЖК (жилой комплекс) - В лифтах ЖК Б) Стенды в лифтах (в ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день нужны иконки для 70 видов спорта, список дам исполнителю. Пример картинки в прикрепленных файлах. От кандидатов жду: 1) цена; 2) срок; 3) портфолио; 4) условия сотрудничестваИконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! На Слайдер для сайта [b]нужна картинка[/b] "[b]Сантехник меняет батарею[/b]". На изображении должен быть сантехник "славянской наружности", рядом вид современной батареи. (примерно, похожая композиция, как в приложении) Размер изображения 1600х650px Сантехник с батареей должен занимать примерно ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт7 лет назад
Для интернет-магазина бытовой техники http://povgaz.ru/ нужно нарисовать иконки в одном стиле (13 шт) на замену фоткам на главной странице сайта.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть исходные изображения (не исходники, а просто PNG, JPG изображения). При загрузке ВК теряется качество, нужно изменить картинки так, чтобы качество при загрузке не терялось.Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Сделать фавиконки для двух сайтов. Для одного на основе лого, для другого - на свой выбор. Плачу 50 руб + отзыв.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад