Создать две похожие аватарки для ВК

# 1 — $ 20

Необходимо создать две аватарки для ВК , можно в каком то одном стиле. Тема проекта : пикап тренинг.

1) Для группы ВК. Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/am6pl3KiuiteF. На аватарке необходимо разместить следующую информацию. Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz . Адрес сайта "пикап-самара.рф" Текст "Обучение знакомству и соблазнению"

Вот для примера наша прошлая аватарка https://yadi.sk/i/iDveeg5-qdjcA .

2) Для личной странице ВК Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/2KEwkSw3uj6EV На аватарке необходимо разместить следующую информацию. Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz "Коуч по соблазнению №1"

Все это должно выглядеть дорого и солидно.

Вот для примера аватарки похожих проектов https://pp.vk.me/c628621/v628621948/e8bd/A6MgFcWnvDo.jpg https://pp.vk.me/c636322/v636322202/3f1bc/aH1-ANm57aA.jpg