Создать две похожие аватарки для ВК

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок691 просмотр
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#1$20

Необходимо создать две аватарки для ВК , можно в каком то  одном стиле. Тема проекта : пикап тренинг. 

1) Для группы ВК.  Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/am6pl3KiuiteF.    На аватарке необходимо разместить следующую информацию.  Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz . Адрес сайта "пикап-самара.рф"  Текст "Обучение знакомству и соблазнению"

Вот для примера наша прошлая аватарка https://yadi.sk/i/iDveeg5-qdjcA  . 

2) Для личной странице ВК  Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/2KEwkSw3uj6EV  На аватарке необходимо разместить следующую информацию.  Логотип https://yadi.sk/i/N0uqF_HHsiQEz "Коуч по соблазнению №1"  

Все это должно выглядеть дорого и солидно.

Вот для примера аватарки похожих проектов https://pp.vk.me/c628621/v628621948/e8bd/A6MgFcWnvDo.jpg    https://pp.vk.me/c636322/v636322202/3f1bc/aH1-ANm57aA.jpg  

7 лет назад
kail063
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1
Сделал красивую аватарку для ВК
Все отлично. Рекомендую.
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Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1
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