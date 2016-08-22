Аватарка для ВК

Нужно подобрать иконки и инфографику для главного экрана посадочной страницы. Есть готовый psd макет,посмотрите этот макет. Вместо рыжей картинки с иконками нужно будет добавить что-то свое (в похожем стиле). Чтобы это все сочиталось 2 варианта макета ...