Нарисовать фон как в вацапе

Необходимо создать две аватарки для ВК , можно в каком то одном стиле. Тема проекта : пикап тренинг. 1) Для группы ВК. Необходимо сделать ее из этого фото https://yadi.sk/i/am6pl3KiuiteF. На аватарке необходимо разместить следующую информацию. ...
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Здравствуйте!
Нужен дизайнер что бы нарисовать фон по стилю и формату как в вацапе при загрузке приложения.
Иконки с вашей стороны (можно из инета). Тематика для иконок есть, разделов порядка 22, поэтому нужно 22 иконки, которые будут "раскиданы" по всему экрану в формате как в вацапе.
Общий размер всего изображения 626х124 на белом фоне. Иконки слегка сероватые.
Пример прикрепил.
Остальные вопросы в ЛС.
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