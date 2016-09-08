Нарисовать фон как в вацапе

Здравствуйте!

Нужен дизайнер что бы нарисовать фон по стилю и формату как в вацапе при загрузке приложения.

Иконки с вашей стороны (можно из инета). Тематика для иконок есть, разделов порядка 22, поэтому нужно 22 иконки, которые будут "раскиданы" по всему экрану в формате как в вацапе.

Общий размер всего изображения 626х124 на белом фоне. Иконки слегка сероватые.

Пример прикрепил.

Остальные вопросы в ЛС.