zakaba

Александр zakaba

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать фон как в вацапе
С Александром очень приятно работать! Очень коммуникабельный в любых вопросах. Поставил четко задачу, внес актуальные правки, все сразу оплатил. Побольше бы таких заказчиков.) Рекомендую!
Анастасия отлично справилась с работой! Очень приятный человек, работа выполнена на высшем уровне! Рекомендую на все 100%.
Ответный отзыв
evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен хороший верстальщик и дизайнер в одном лице
Александр хороший заказчик! Всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Евгений отличный верстальщик! Рекомендую на все 100% Отлично справился со своей работой, приятен в общении, все схватывает на лету!
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clair25
34 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать "взрыв или бум призов"
Спасибо! Очень приятно с вами работать ))
Спасибо за быструю и качественную работу, Светлана. Буду обращаться еще :)
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neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$25
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 19 иконок
Спасибо!
Людмила отличный исполнитель, но работа не состоялась по причине моего отъезда
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sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработки онлайн чата
AJAXPHP
Четко поставил задачу. Всегдя на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Спасибо! Работа была выполнена очень быстро и на высшем уровне. Рекомендую!
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