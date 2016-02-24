Добрый всем день, уважаемые фрилансеры! Задача: 1. Создать обычный онлайн магазин (супер дизайн не нужен). 2. Сделать парсер, который сможет собирать заголовки, фото, цвета и все в целом описание с ...
- Интернет-магазины16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер. Нужно срочно сделать конвертор из NETSCAPE в JSON. В сети валом готового кода. Дизайна не надо никакого. От вас требуется сделать 2 окна, кнопку конвертировать и скомпоновать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго всем времени, уважаемые фрилансеры. Нужен опытный прогер, для написания шопа. Все подробности в ЛС.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад
Программа очень легкая. Любой опытный прогер напишет за 10 минут. Подробности в ЛС. Заказ срочный.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые Фрилансеры! Данном задании требуется выполнить 1 из вариатов, 1. Либо Найти в сети фото, на которых будет отображен ноутбук Razer Blade. Коробка ноутбука должна быть сильно ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт. Дизайн есть! Никакого сложного кода или скриптов на сайте не будет. В основном нужно просто натянуть дизайн и кнопку обратного звонка. Дизайн тоже очень ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго всем вечера. Тематика сайта: продажа автозапчастей в России p.s. мне не нравятся через чур мультяшный формат. Нужно сделать красивое, "серьезное" видео. + скиньте пожалуйста ссылки ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайнер что бы нарисовать фон по стилю и формату как в вацапе при загрузке приложения. Иконки с вашей стороны (можно из инета). Тематика для иконок есть, разделов порядка 22, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Работа не разовая! Страниц порядка 10. Задача: 1. Есть дизайн, почти в полноценном виде, в PSD. Есть участки не доделанные, например: линия в виде слоя, т.е. не ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сегодня и очень срочно нарисовать призовой бум! Что конкретно рисовать скажу выбранному фрилансеру. Работа не сложная, элементов не много (3-4). Но сделать картинку нужно красиво, ярко, ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется сделать в меру красивый, в меру серьезный дизайн 2-х страниц на сайте. Страницы и прочие детали предоставлю исполнителю. ВАЖНО! Нужно сделать за 2 дня. Среда включительно.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн футера на сайте. Работы на час максимум. Подобрать цвет и расположение элементов.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Срочно нужно сделать дизайн шапки на сайте. Примерное представление имеется. Но нужны творческие руки и голова дизайнера, что бы некоторые элементы отрисовать с нуля.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать видео презентацию о сайте Пример: https://www.youtube.com/watch?v=VjDI4YkJG7EПрезентации5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать 19 иконок в 2-х вариациях. Вид До наведения курсора, вид Во время наведения курсора на иконку. По срокам не более 2-х дней. Детали обговорим с выбранным фрилансером.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Срочно нужен программист для доработки онлайн чата. (php, ajax) Чат уже готов, нужно внести дополнения и убрать баги. Работу нужно сделать сегодня!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется создать сайт-чат. Дизайн обычный, без наворотов. Чат должен быть в режиме онлайн, хороший и удобный в использовании. Сайт и чат должны быть защищены в плане ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен толковый программист на Delphi. Требуется написать софт связанный с SSH + чек на валидность, VPN. Более подробно объясню в ЛС.Системное программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать 5 статичных банеров, размером 840х240. (Для шапки сайта) Тематика: 1. спорт 2. красота (прическа) 3. бытовые услуги 4. курьерские услуги 5. ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно придумать название домена. Без дефисов, цифр и транслита. Читабельное. Что бы было легко говорить в диалоге и было "на слуху". Соответственно нужно не только придумать, но и знать что такой ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад