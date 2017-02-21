Нарисовать иконки для категорий интернет магазина

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок237 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется нарисовать иконки для основных категорий интернет магазина, на данный момент 7 шт. 

P.S. Без портфолио и отзывов просьба не беспокоить.

7 лет назад
Vabmen
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$14
3 дня
Людмила отличный исполнитель. Прекрасно справилась с поставленной задачей. Рекомендую.
Замечательный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, вежливым и доброжелательным общением максимально способствует результативности работы. Оплата моментальная. Рекомендую!
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