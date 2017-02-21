Нарисовать иконки для категорий интернет магазина

Здравствуйте! Нужен дизайнер что бы нарисовать фон по стилю и формату как в вацапе при загрузке приложения. Иконки с вашей стороны (можно из инета). Тематика для иконок есть, разделов порядка 22, поэтому нужно 22 иконки, которые будут ...