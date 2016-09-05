Картинка на слайдер

Придумать, нарисовать картинки под заданное описание (скорее всего это будут коллажи из существующих картинок) "Почему зависает камера GoPro" как пример таких картинок http://www.bidnessetc.com/search.php?search=gopro Требования: 1) Картинок должно быть 2 2) Размер от 1500 по горизонтали 3) Картинка должна быть уникальной (проверка ...
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Всем привет! Нужна статичная картинка на месте где сейчас слайдер. Все подробности в приложении.
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