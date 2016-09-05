Картинка на слайдер

$5
Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок471 просмотр
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#1$5

Всем привет! Нужна статичная картинка на месте где сейчас слайдер. Все подробности в приложении.

7 лет назад
crazy1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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