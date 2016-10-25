Отрисовать 10 иконок в вектор

Иконки и Пиксель-артЗавершен22 заявки291 просмотр
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Добрый день. Нужно отрисовать 10 иконок в вектор. Сами иконки придуманы . Нужна только отрисовка. Иконки в личку отправлю исполнителю. Иконки плоский флет -одноцветные плоские- просто форма без всяких особых изысков

7 лет назад
uu211
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$8
1 день
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