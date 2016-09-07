Иконки, слайды и прочая графика на сайт

$300
Иконки и Пиксель-артЗакрыт17 заявок239 просмотров
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На готовый сайт требуется отрисовать иконки, слайды и другие элементы оформления. По бюджету все обсуждаемо, в бюджете указана минимальная сумма, которую готов потратить.

В заявках оставляйте ссылки на свои портфолио (если нет на данной площадке). С теми, чьи работы больше всего понравятся я свяжусь.

Всем спасибо!

7 лет назад
log1n0v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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