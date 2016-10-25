Сложные иконки для интернет-магазина климатической техники в SVG

Нужно нарисовать 16 сложных иконок для интернет-магазина климатической техники.

Сам магазин: http://new.termostar.md/

Иконки для категорий на главной странице (сейчас вместо них стоят обычные JPEGи, Изображение 1). Это Кондиционеры, Котлы, Бойлеры и тд.

Иконки должны быть в формате SVG, в стиле Flat (Изображение 2). Цвета нужно использовать как на сайте: жёлтый, оранжевый, 3 оттенка синего, в общем, чтобы гармонировало с остальными элементами сайта.

Быстро это делать не нужно, для меня главное - качество, и визуальное наслаждение ))

При подаче заявки, пожалуйста, прикрепите свои работы в таком стиле. Если есть работы в похожей тематике, я бы также на них взглянул.

Оплату могу произвести с помощью WebMoney (может выйдет и с помощью Qiwi, никогда просто не пробовал).