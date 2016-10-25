Сложные иконки для интернет-магазина климатической техники в SVG

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок263 просмотра
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Нужно нарисовать 16 сложных иконок для интернет-магазина климатической техники. 

Сам магазин: http://new.termostar.md/

Иконки для категорий на главной странице (сейчас вместо них стоят обычные JPEGи, Изображение 1). Это Кондиционеры, Котлы, Бойлеры и тд.

Иконки должны быть в формате SVG, в стиле Flat (Изображение 2). Цвета нужно использовать как на сайте: жёлтый, оранжевый, 3 оттенка синего, в общем, чтобы гармонировало с остальными элементами сайта.

Быстро это делать не нужно, для меня главное - качество, и визуальное наслаждение ))

При подаче заявки, пожалуйста, прикрепите свои работы в таком стиле. Если есть работы в похожей тематике, я бы также на них взглянул.

Оплату могу произвести с помощью WebMoney (может выйдет и с помощью Qiwi, никогда просто не пробовал).

7 лет назад
Saneock
25 летМолдова
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lava77
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$2
5 дней
Очень доволен работой! Задача была выполнена отлично. Тематика была сложной, но Наталия проявила креативность. Она учла все необходимые критерии, и я получил желаемый результат. Никаких задержек, переносов срока, с уважением отнеслась к моим просьбам, а я был очень дотошен :) Рекомендую как хорошего исполнителя!
Спасибо Александру за отзыв и доверие) Очень довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ, помощь советами и идеями при выполнении заказа, оплата вовремя. Рекомендую!
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