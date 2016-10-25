Saneock

Александр Топало Saneock

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$225
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
$225
10 баллов
6 лет назад
Сайт стоматологической клиники
Замечательный заказчик, понятная постановка задачи, хорошая коммуникация, без множества правок, быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Благодарю Анастасию за хорошо выполненную работу! Всё было сделано качественно и достаточно быстро. Приятно работать с человеком, знающим своё дело!
Ответный отзыв
KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга – Системы ароматизации для дома и машин
Спасибо за интересный проект! Приятно работать с хорошими людьми) Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Отличная работа! Я никогда не думал что одобрю дизайн с первого раза. Анастасия выполнила работу раньше срока, а к качеству я не смог придраться. Мои шаблоны о дизайне сломаны! Я был удивлён креативностью и способностью так грамотно представить информацию. Результат был предоставлен отлично, шрифты и иконки отдельно, изображения в смарт-объектах, в PSD файлах порядок. Рекомендую Анастасию как ответственного человека и великолепного специалиста в своём деле!
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toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
$40
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта продающего системы ароматизации
Хороший заказчик, приятно работать. Особенно четко ставит задачу!
Я получил то, что хотел! Сроки не нарушались. Благодарен за хорошо выполненную работу!
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Lava77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Сложные иконки для интернет-магазина климатической техники в SVG
Спасибо Александру за отзыв и доверие) Очень довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ, помощь советами и идеями при выполнении заказа, оплата вовремя. Рекомендую!
Очень доволен работой! Задача была выполнена отлично. Тематика была сложной, но Наталия проявила креативность. Она учла все необходимые критерии, и я получил желаемый результат. Никаких задержек, переносов срока, с уважением отнеслась к моим просьбам, а я был очень дотошен :) Рекомендую как хорошего исполнителя!
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