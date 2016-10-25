Нужно разработать дизайн сайта стоматологической клиники. Лендинг - многостраничник. ТЗ прикрепляю.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта стоматологической клиники. Лендинг - многостраничник. ТЗ прикрепляю.
Разработать дизайн сайта по ТЗ. Только десктоп.
Необходимо переделать текущий дизайн сайта aromamarketing.md. Сделать одностраничник. ТЗ прикрепляю. Оплата через Безопасную сделку, либо напрямую.
Нужно нарисовать 16 сложных иконок для интернет-магазина климатической техники. Сам магазин: http://new.termostar.md/ Иконки для категорий на главной странице (сейчас вместо них стоят обычные JPEGи, Изображение 1). Это Кондиционеры, Котлы, Бойлеры и тд. ...