Отличная работа! Я никогда не думал что одобрю дизайн с первого раза. Анастасия выполнила работу раньше срока, а к качеству я не смог придраться. Мои шаблоны о дизайне сломаны! Я был удивлён креативностью и способностью так грамотно представить информацию. Результат был предоставлен отлично, шрифты и иконки отдельно, изображения в смарт-объектах, в PSD файлах порядок. Рекомендую Анастасию как ответственного человека и великолепного специалиста в своём деле!