Обо мне
Привет!
Занимаюсь разносторонним графическим дизайном.
Программы:
Графика: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, PaintTool SAI, Adobe InDesign
VK: vk.com/fe1ker
Discord: fe1ker#0423
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Старательно. Своевременно. Отличное сочетание цена/качество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, спокойно и ясно изъяснил что хотел от меня получить. Всегда был на связи, оплату произвел в срок и без задержек Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
Ребят, Антон молод, но молодец не по годам. Было приятно и продуктивно поработать с ним, хотя он и предупредил что только начал, сделал все быстро и так как я хотел, был всегда на связи, сразу взялся за заказ, за первый день сделал 90%, на утро остались детали, и их сделал за час. Очень ответственный, и внимательный к деталям, взаимодействовать очень легко, от предоплаты отказался ) пришлось чуть ли не уговаривать. Я не часто могу дать кому то такую рекомендацию, вам действительно стоит выбрать его как исполнителя, я остался очень доволен, рекомендую
Ответный отзыв
Все было отлично, заказчик верно поставил задачу и конкретно и понятно изъяснил, что он хочет получить от исполнителя. Оплата была выполнена в срок (моментально)