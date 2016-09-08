Fe1ker

Антон Fe1ker

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обо мне

Привет!

Занимаюсь разносторонним графическим дизайном.

Программы:

Графика: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, PaintTool SAI, Adobe InDesign

VK: vk.com/fe1ker

Discord: fe1ker#0423

Отзывы заказчиков

Rush30
Рушан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 16 иконок в едином стиле
Старательно. Своевременно. Отличное сочетание цена/качество. Рекомендую.
Очень приятный заказчик, спокойно и ясно изъяснил что хотел от меня получить. Всегда был на связи, оплату произвел в срок и без задержек Рекомендую!
Ответный отзыв
sfincks
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработка принта для подарочного сноуборда.
Ребят, Антон молод, но молодец не по годам. Было приятно и продуктивно поработать с ним, хотя он и предупредил что только начал, сделал все быстро и так как я хотел, был всегда на связи, сразу взялся за заказ, за первый день сделал 90%, на утро остались детали, и их сделал за час. Очень ответственный, и внимательный к деталям, взаимодействовать очень легко, от предоплаты отказался ) пришлось чуть ли не уговаривать. Я не часто могу дать кому то такую рекомендацию, вам действительно стоит выбрать его как исполнителя, я остался очень доволен, рекомендую
Все было отлично, заказчик верно поставил задачу и конкретно и понятно изъяснил, что он хочет получить от исполнителя. Оплата была выполнена в срок (моментально)
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