Разработка принта для подарочного сноуборда.

Ребят, Антон молод, но молодец не по годам. Было приятно и продуктивно поработать с ним, хотя он и предупредил что только начал, сделал все быстро и так как я хотел, был всегда на связи, сразу взялся за заказ, за первый день сделал 90%, на утро остались детали, и их сделал за час. Очень ответственный, и внимательный к деталям, взаимодействовать очень легко, от предоплаты отказался ) пришлось чуть ли не уговаривать. Я не часто могу дать кому то такую рекомендацию, вам действительно стоит выбрать его как исполнителя, я остался очень доволен, рекомендую