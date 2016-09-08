Разработка принта для подарочного сноуборда.

Есть блог. Задача - подобрать картинки из интернета соответствующего размера. Сделать небольшой фильтр, создать надпись. 1 картинка - 1 пост - 1$ [url=http://www.copyblogger.com/wp-content/uploads/2016/07/write-with-power-700x353.jpg]пример[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать принт для для сноуборда, по мотивам комиксов Milo MaNaRa, 2 принта (низ,верх), размер 9450 x 2250 px сроки сжатые. Примеры тематики в аттачменте
- Похожие заказы
- $20Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую,Есть 11 шагов (6 действий пользователя для подключения и 5 действий пользователя для оформления заявки).Для каждого шага необходимо нарисовать тизер / иллюстрацию / иконку / банер (не знаю как точнее выразить). Стилистика, примеры, требования: Что-то простое, стильное, ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
отрисовать уже готовый дизайн в векторе, работа на полчасаЗавершен7 лет назад
Есть 15 простых схем в растре https://yadi.sk/i/wGTVjPMKunwHS , https://yadi.sk/i/6baerev7unwSw их необходимо перевести в вектор.Завершен7 лет назад
Нужно как можно точнее скопировать текстуру , и проработать детали . Вся задача это по образцу нарисовать спинку, перед , рукава . Сделать в векторе . Жду предложений , назовите цену.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ребята, нужен рисунок в формате "гиф". Суть рисунка: 1- есть рисунок микро автобуса который стоит. 2- моргнули фары 3- микро атобус уехал 4- появился номер телефона (092-073-12-06 ниже +668-08-325-805) 5 - номер сменился названием компании.(visa run "alex") Изначальный рисунок прилагается (один из ...Завершен7 лет назад
Необходим черно-белый эскиз в кривых 30 мм* 40 мм. Толщина линии не менее 0,2 мм. Для изготовления значка методом травления.Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать Gif из кадров, кадры прилагаю. Бюджет, срок.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо рисовать иллюстрации на заданную тему, в день примерно 30-40 штук.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад