Разработка принта для подарочного сноуборда.

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки196 просмотров
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Нужно разработать принт для для сноуборда, по мотивам комиксов Milo MaNaRa, 2 принта (низ,верх), размер 9450 x 2250 px сроки сжатые. Примеры тематики в аттачменте

7 лет назад
sfincks
Иван 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Fe1ker
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Ребят, Антон молод, но молодец не по годам. Было приятно и продуктивно поработать с ним, хотя он и предупредил что только начал, сделал все быстро и так как я хотел, был всегда на связи, сразу взялся за заказ, за первый день сделал 90%, на утро остались детали, и их сделал за час. Очень ответственный, и внимательный к деталям, взаимодействовать очень легко, от предоплаты отказался ) пришлось чуть ли не уговаривать. Я не часто могу дать кому то такую рекомендацию, вам действительно стоит выбрать его как исполнителя, я остался очень доволен, рекомендую
Все было отлично, заказчик верно поставил задачу и конкретно и понятно изъяснил, что он хочет получить от исполнителя. Оплата была выполнена в срок (моментально)